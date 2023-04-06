Речь идет о 10 мобильных ракетных комплексах c-UAS с лазерной наводкой, которые были включены в новый пакет военной помощи Украине, о котором Пентагон объявил 4 апреля.

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Сколько единиц нового оружия может получить Украина

Представитель компании SAIC рассказал изданию о планах отправить в Украину 10 единиц такого оружия. Стоимость каждого такого комплекса не превышает 30 тысяч долларов, в то время как Украина вынуждена использовать для борьбы с беспилотниками ракеты стоимостью до 500 тысяч долларов каждая.

В январе SAIC провела успешные испытания с применением ракет с лазерным наведением APKWS от BAE Systems, показавшим 100-процентную точность попадания. В контрактных документах, предоставленных армией, отмечено, что целью испытаний было уничтожение беспилотников третьего класса, то есть вес которых превышает 25 килограммов.

Обратите внимание! Иранский Shahed-136 весит около 200 кг.

Система также включает в себя пулеметную установку M240 и систему электронной борьбы, которая может взять под контроль коммерческий дрон, включая любую систему DJI, которая не работает с расширенным шифрованием.

Как система показала себя на испытаниях

По словам представителя SAIC, их система обнаружила беспилотник на расстоянии свыше 9,6 километра и поразила его на расстоянии 5,8 км, что гораздо больше, чем нужно армии на расстоянии 2 километра. Продукция SAIC и Invariant показала самые лучшие результаты во время испытаний.