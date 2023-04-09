Сирени у Херсонській області оголосили про тривогу о 20:33, а вже через майже годину, о 21:29, сирени пролунали й на Запоріжжі. Про це повідомили, зокрема, у телеграм-каналі "Карта повітряних тривог", пише 24 Канал.
Варте уваги 365 діб без відбою: на Луганщині повітряна тривога триває рівно рік
На Запоріжжі є загроза прильотів ворожих БпЛА
Про те, що на Півдні України є імовірність ракетного удару з боку окупантів, повідомили о 20:47. Через декілька хвилин після цього мешканців Запорізької області попередили про загрозу атаки іранськими дронами-камікадзе, а невдовзі оголосили й повітряну тривогу.
Зокрема, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що над Маріупольським районом з боку Азовського моря та в напрямку Запоріжжя зафіксували проліт "Шахіда". Він був без "глушителя".
Летить гучно та однозначно. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу!
– написав він.
Близько 21:45 українців заспокоїли відбоєм авіаційної загрози з Півдня. Однак загроза БпЛА для Запорізької області зберігається до відбою тривоги.
Вибухи у Херсонській області
Повідомлення про вибухи у Херсонській області появилися через майже годину після оголошення повітряної тривоги. Вони прогриміли у Херсонському районі області, а також у Бериславі.
Після цього о 21:45 в області оголосили про відбій повітряної тривоги.
Зазначимо, що наразі інформації про пошкодження інфраструктури і, що важливіше, про можливих постраждалих та жертв не поступало.
Ракетний обстріл Запоріжжя 9 квітня: коротко
- Це не перша загроза з неба у Запорізькій області за добу. Ще вночі 9 квітня окупанти завдали ракетних ударів по житловому сектору Запоріжжя. На жаль, у результаті були постраждалі та загиблі.
- Так, загинув 50-річний чоловік та його 11-річна донька. Також з-під завалів будинку рятувальники витягли 46-річну матір, яку госпіталізували.
- Через влучання відбулися руйнування та пожежа в одному з будинків, а вибухова хвиля пошкодила сусідні оселі. Загалом зазнали пошкоджень 33 приватних будинки.