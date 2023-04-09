У результаті влучання один будинок частково зруйнувався. У сусідніх будинках вибуховою хвилею знесло вікна та покрівлю.
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Ворожі ракети вбили цивільних
Внаслідок атаки будинок, у який влучив ворожий снаряд, загорівся. Відомо, що на місці події загинуло 2 людей: 50-річний батько і його 11-річна донька.
Також з-під завалів рятувальники витягли 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька подружжя на момент прильоту перебувала в гостях.
Нагадаємо, що повітряна тривога у Запоріжжі завила приблизно о 2:00. Одразу після цього місцеві телеграм-канали повідомили, що чули потужні вибухи.
Співробітники ДСНС рятують 46-річну жінку: дивіться відео
Станом на 8:00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи завершені.
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки / Фото ДСНС Запоріжжя
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що вулиця, де стався приліт, відключена від газу та електрики. Є два комунальних автобуси, у яких люди можуть зігрітися та випити гарячі напої.
Внаслідок влучання загинули 2 мирних жителів / Фото з телеграму Куртєва
Трагедію у Запоріжжі прокоментував керівник ОП Андрій Єрмак.
"Росіяни вночі вдарили ракетами по приватному сектору Запоріжжя. Загинула 11-річна дівчинка. Підлі тварини", – йдеться у повідомленні.
Росія обстрілює Запоріжжя: останні новини
- Попередня атака на Запоріжжя сталась 31 березня. Вороги вдарили по області реактивними системами залпового вогню та, попередньо, ракетами С-300.
- У обласній військовій адміністрації пояснили, що ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю. Для атак окупанти використали реактивну систему залпового вогню.
- Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки. На щастя, люди не постраждали.
- Рятувальники розповіли, що окупанти також обстріляли один з населених пунктів Запорізького району. Як наслідок – загорівся приватний будинок на площі 80 квадратів. Працівники ДСНС вже ліквідували вогонь та розібрали конструкції й окремі зруйновані елементи.