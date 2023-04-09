Перші деталі розповів глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Він закликав людей залишатися в укритті до завершення повітряної тривоги.
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Малашко також попросив зберігати інформаційну тишу та не розповсюджуйте фото- та відео матеріали.
Не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні Сили України,
– написав він.
Місцеві телеграм-канали також повідомили, що чули потужні вибухи. Що саме було їх причиною – прильоти чи робота ППО – наразі невідомо.
Додамо, що останній раз вибухи у Запоріжжі лунали ще 31 березня. Тоді окупанти пошкодили цивільні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 12:49 31 березня. Після цього буквально о 13:02 в ЗМІ повідомили про вибухи в обласному центрі.
Окрім Запорізької області, сирени лунали в:
- Херсонській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій областях.
Також "червоними" були окупований Крим та Луганська область. Там тривога триває вже понад рік.