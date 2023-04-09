Перші деталі розповів глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Він закликав людей залишатися в укритті до завершення повітряної тривоги.

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Малашко також попросив зберігати інформаційну тишу та не розповсюджуйте фото- та відео матеріали.

Не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні Сили України,

– написав він.

Місцеві телеграм-канали також повідомили, що чули потужні вибухи. Що саме було їх причиною – прильоти чи робота ППО – наразі невідомо.

Додамо, що останній раз вибухи у Запоріжжі лунали ще 31 березня. Тоді окупанти пошкодили цивільні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 12:49 31 березня. Після цього буквально о 13:02 в ЗМІ повідомили про вибухи в обласному центрі.

Окрім Запорізької області, сирени лунали в:

Херсонській;

Дніпропетровській;

Донецькій областях.

Також "червоними" були окупований Крим та Луганська область. Там тривога триває вже понад рік.