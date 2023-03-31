Варто додати, що Росія атакувала Запорізьку область у ніч проти 31 березня та вдосвіта цього ж дня. Окупанти пошкодили цивільні будинки та об'єкт критичної інфраструктури.
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Що відбувалось на Запоріжжі
Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 12:49 31 березня. Після цього буквально о 13:02 в ЗМІ повідомили про вибухи в обласному центрі.
Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!
– закликав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
На Сході України лунала повітряна тривога
Окрім Запорізької області, сирени лунали в:
- Херсонській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій областях.
Також "червоними" були окупований Крим та Луганська область. Там тривога триває, починаючи з грудня та квітня відповідно.
Орієнтовно о 13:11 31 березня мешканців Глухова Сумської області попередили про загрозу артилерійського обстрілу.
Варто додати, що буквально о 13:19 31 березня оголосили про відбій повітряної тривоги.
Коротко про обстріл Запоріжжя
- Орієнтовно о 23 годині 30 березня на Запоріжжі повідомили про повітряну тривогу. Згодом у регіоні лунали вибухи. У Monitor писали про пуски ракет типу С-300 у напрямку Запоріжжя, проте пояснювали, що частина не долетіла.
- Вдосвіта 31 березня тривоги у Запорізькій області пролунали вдруге. Вранці в ОВА розповіли, що Росія вдарила з реактивної системи залпового вогню. Як наслідок, окупанти зруйнували цивільні споруди – виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки, дитячий садочок.
- На щастя, люди не постраждали та не загинули. Щоправда, рятувальникам довелось викликати швидку для вагітної жінки, адже вона була у стресі через атаку.