Ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. За попередньою інформацією, по місту було випущено 9 ракет ЗРК С-300.
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Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі
Унаслідок обстрілу в Харкові пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.
Також унаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали 3 людей. Госпіталізації не потребували.
Інформація про вибухи в Харкові 30 березня з'явилася після 22:00. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Харкові зафіксували щонайменше 6 прильотів. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що російські терористи обстрілюють Харків з території Бєлгородської області.
Росіяни атакували Харківську область
Також минулої ночі ворог здійснив атаку "Шахідами" на об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані 2 цивільних чоловіка 44 та 66 років.
Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп'янському, Чугуївському та Вовчанському районах.
Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп'янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
Окупанти атакували Україну: що відомо
- У Генштабі ЗСУ зранку 31 березня повідомили, що окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї війни, застосовуючи тактику терору проти мирних громадян нашої держави.
- Крім обстрілу Харкова, росіяни для завдання авіаційних ударів задіяли 10 ударних БпЛА типу "Шахід-136", 9 з них знищили наші захисники.
- Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.
- Керівниця пресцентру Сил оборони і охорони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи атаку росіян, сказала, що ворог змістив акцент на Північ. Натомість на Півдні окупанти продовжують тактику застосування керованих авіаційних бомб.