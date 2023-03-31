Враг нанес ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. По предварительной информации, по городу было выпущено 9 ракет ЗРК С-300.

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Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе

В результате обстрела в Харькове поврежден объект гражданской инфраструктуры и частные жилые дома. Часть ракет попала в землю и взорвалась в воздухе.

Также в результате ракетной атаки легкие ранения получили 3 человека. В госпитализации не нуждались.

Информация о взрывах в Харькове 30 марта появилась после 22:00. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в Харькове зафиксировали по меньшей мере 6 прилетов. Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что российские террористы обстреливают Харьков с территории Белгородской области.

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Также минувшей ночью враг совершил атаку "Шахидами" на объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили и были госпитализированы 2 гражданских мужчины 44 и 66 лет.

За прошедшие сутки враг обстрелял пограничные населенные пункты Харьковской области в Купянском, Чугуевском и Волчанском районах.

В частности, огонь велся по Казачьей Лопани, Купянске, Двуречной, Стрелечьей и другим городам и селам. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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