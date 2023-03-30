На территории Харьковской области обявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях гражданской защиты. Это спасает жизнь.

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Россия нанесла удар по Харькову

Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали не менее 6 прилетов.

В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется,

– заявил мэр Харькова.

Андрей Ермак рассказал, что российские террористы обстреливают Харьков с территории Белгородской области.

Олег Синегубов сообщил: по предварительным данным, оккупанты повредили частный дом и два гражданских автомобиля. К счастью, данных о пострадавших нет.

Заметим, что попадание было зафиксировано в частности в Новобаварском районе Харькова. По состоянию на 00:00 31 марта, сообщают в прокуратуре, информации о пострадавших и погибших нет. На месте работают прокуроры, следователи, сотрудники ГСЧС, а также коммунальщики.

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Во многих областях Украины – воздушная тревога

По состоянию на 23:00 30 марта воздушную тревогу объявили в таких областях: Киевская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Луганская, Запорожская. Людей предупреждали об угрозе атаками дронами-камикадзе. В частности, это отметил в своем телеграмм-канале Андрей Ермак.

Украинцев призывают не рисковать своей безопасностью и оперативно реагировать на угрозу. Доверять следует только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами, но и фейками.