На території Харківської області триває повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту. Це рятує життя.

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Росія завдала удар по Харкову

Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксували щонайменше 6 прильотів.

Наразі зафіксовано шість прильотів по Харкову. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється,

– заявив мер Харкова.

Андрій Єрмак розповів, що російські терористи обстрілюють Харків з території Бєлгородської області.