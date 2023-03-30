Близько до 22:00 у Києві та низці областей оголосили про повітряну тривогу. Причиною цього стала ймовірна загроза атаки дронами-камікадзе з Півночі. Будьте обережними та залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

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Де лунає повітряна тривога

Станом на 22:03 повітряну тривогу оголосили у:

Києві;

Київській області;

Сумській області;

Чернігівській області;

Харківській області (з 22:09);

Полтавській області (з 22:21).

Почнімо у хронологічному порядку, з чого все почалося та що відомо про чергову атаку росіян.

21:19. Моніторинговий канал Monitor повідомив про те, що існує загроза пуску БпЛА з Північного напрямку. Усіх попрохали слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

21:41. У Monitor звернулися до мешканців Чернігівської області. Їх попрохали перебувати у безпечних місцях.

21:42. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграмі: "Не ігноруйте тривогу".

21:58. Надійшло повідомлення про рух повітряних цілей у бік Київської області.

22:02. У Київській ОВА написали про загрозу атаки дронів. Також зазначили, що сили ППО напоготові.

22:11. У Monitor зазначили, що Харківщина перебуває під обстрілом ракет С-300. Відразу ж місцеві телеграм-канали повідомили про те, що пролунав вибух.

22:12. Відповідну інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він написав: "Харків під обстрілами".

У той самий час надійшло повідомлення від глави Харківської ОВА Олега Синєгубова. Він наголосив на тому, що окупанти "знову завдають ударів". Мешканців він попрохав не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях.

22:15. Monitor повідомив про 5 ракет, запущених по Харкову.

22:18. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про те, що у Харкові пролунало кілька вибухів за цей час.

22:21. Monitor зазначив, що у Харкові від початку повітряної тривоги пролунало 8 вибухів.

22:22. Андрій Єрмак зазначив, що "російські терористи обстрілюють Харків з Бєлгородської області.

22:27. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано шість прильотів. Він додав, що інформацію щодо жертв і постраждалих наразі уточнюють.

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