Близько до 22:00 у Києві та низці областей оголосили про повітряну тривогу. Причиною цього стала ймовірна загроза атаки дронами-камікадзе з Півночі. Будьте обережними та залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.
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Станом на 22:03 повітряну тривогу оголосили у:
Києві; Київській області; Сумській області; Чернігівській області; Харківській області (з 22:09); Полтавській області (з 22:21).
Почнімо у хронологічному порядку, з чого все почалося та що відомо про чергову атаку росіян.
21:19. Моніторинговий канал Monitor повідомив про те, що існує загроза пуску БпЛА з Північного напрямку. Усіх попрохали слідкувати за сигналами повітряної тривоги. 21:41. У Monitor звернулися до мешканців Чернігівської області. Їх попрохали перебувати у безпечних місцях. 21:42. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав у своєму телеграмі: "Не ігноруйте тривогу". 21:58. Надійшло повідомлення про рух повітряних цілей у бік Київської області. 22:02. У Київській ОВА написали про загрозу атаки дронів. Також зазначили, що сили ППО напоготові. 22:11. У Monitor зазначили, що Харківщина перебуває під обстрілом ракет С-300. Відразу ж місцеві телеграм-канали повідомили про те, що пролунав вибух. 22:12. Відповідну інформацію підтвердив міський голова Харкова Ігор Терехов. Він написав: "Харків під обстрілами". У той самий час надійшло повідомлення від глави Харківської ОВА Олега Синєгубова. Він наголосив на тому, що окупанти "знову завдають ударів". Мешканців він попрохав не ігнорувати сигналів тривоги та залишатися в укриттях. 22:15. Monitor повідомив про 5 ракет, запущених по Харкову. 22:18. У місцевих телеграм-каналах повідомляють про те, що у Харкові пролунало кілька вибухів за цей час. 22:21. Monitor зазначив, що у Харкові від початку повітряної тривоги пролунало 8 вибухів. 22:22. Андрій Єрмак зазначив, що "російські терористи обстрілюють Харків з Бєлгородської області. 22:27. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано шість прильотів. Він додав, що інформацію щодо жертв і постраждалих наразі уточнюють.
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