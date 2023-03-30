Близько до 22:00 у Києві та низці областей оголосили про повітряну тривогу. Причиною цього стала ймовірна загроза атаки дронами-камікадзе з Півночі. Будьте обережними та залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

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Де лунає повітряна тривога

Станом на 22:03 повітряну тривогу оголосили у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Сумській області;
  • Чернігівській області;
  • Харківській області (з 22:09);
  • Полтавській області (з 22:21).

Почнімо у хронологічному порядку, з чого все почалося та що відомо про чергову атаку росіян.

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