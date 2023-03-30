Около 22:00 в Киеве и ряде областей объявили о воздушной тревоге. Причиной тому стала вероятная угроза атаки дронами-камикадзе с Севера. Будьте осторожны и оставайтесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.

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Где раздается воздушная тревога

По состоянию на 22:03 воздушную тревогу объявили в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Сумской области;
  • Черниговская область;
  • Харьковской области (с 22:09);
  • ​Полтавской области (с 22:21).

Начнем в хронологическом порядке, с чего все началось и что известно об очередной атаке россиян.

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