Около 22:00 в Киеве и ряде областей объявили о воздушной тревоге. Причиной тому стала вероятная угроза атаки дронами-камикадзе с Севера. Будьте осторожны и оставайтесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.

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Где раздается воздушная тревога

По состоянию на 22:03 воздушную тревогу объявили в:

Киеве;

Киевской области;

Сумской области;

Черниговская область;

Харьковской области (с 22:09);

​Полтавской области (с 22:21).

Начнем в хронологическом порядке, с чего все началось и что известно об очередной атаке россиян.

21:19. Мониторинговый канал Monitor сообщил, что существует угроза пуска БПЛА с Северного направления. Всех попросили следить за сигналами воздушной тревоги.

21:41. В Monitor обратились к жителям Черниговской области. Их попросили находиться в безопасных местах.

21:42. Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал в своем телеграмме: "Не игнорируйте тревогу".

21:58. Поступило сообщение о движении воздушных целей в сторону Киевской области.

22:02. В Киевской ОВА написали об угрозе атаки дронов. Также отметили, что силы ПВО начеку.

22:11. В Monitor отметили, что Харьковщина находится под обстрелом ракет С-300. Сразу местные телеграм-каналы сообщили о том, что раздался взрыв.

22:12. Соответствующую информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он написал: "Харьков под обстрелами".

В то же время поступило сообщение от главы Харьковской ОГА Олега Синегубова. Он отметил, что оккупанты "опять наносят удары". Жителей он попросил не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

22:15. Monitor сообщил о 5 ракетах, запущенных по Харькову.

22:18. В местных телеграм-каналах сообщают о том, что в Харькове раздалось несколько взрывов за это время.

22:21. Monitor отметил, что в Харькове с начала воздушной тревоги раздалось 8 взрывов.

22:22. Андрей Ермак отметил, что "российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области".

22:27. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано шесть прилетов. Он добавил, что информацию о жертвах и пострадавших сейчас уточняют.

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