Около 22:00 в Киеве и ряде областей объявили о воздушной тревоге. Причиной тому стала вероятная угроза атаки дронами-камикадзе с Севера. Будьте осторожны и оставайтесь в укрытиях, пока не будет сигнала об отбое.
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По состоянию на 22:03 воздушную тревогу объявили в:
Киеве; Киевской области; Сумской области; Черниговская область; Харьковской области (с 22:09); Полтавской области (с 22:21).
Начнем в хронологическом порядке, с чего все началось и что известно об очередной атаке россиян.
21:19. Мониторинговый канал Monitor сообщил, что существует угроза пуска БПЛА с Северного направления. Всех попросили следить за сигналами воздушной тревоги. 21:41. В Monitor обратились к жителям Черниговской области. Их попросили находиться в безопасных местах. 21:42. Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал в своем телеграмме: "Не игнорируйте тревогу". 21:58. Поступило сообщение о движении воздушных целей в сторону Киевской области. 22:02. В Киевской ОВА написали об угрозе атаки дронов. Также отметили, что силы ПВО начеку. 22:11. В Monitor отметили, что Харьковщина находится под обстрелом ракет С-300. Сразу местные телеграм-каналы сообщили о том, что раздался взрыв. 22:12. Соответствующую информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Он написал: "Харьков под обстрелами". В то же время поступило сообщение от главы Харьковской ОГА Олега Синегубова. Он отметил, что оккупанты "опять наносят удары". Жителей он попросил не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях. 22:15. Monitor сообщил о 5 ракетах, запущенных по Харькову. 22:18. В местных телеграм-каналах сообщают о том, что в Харькове раздалось несколько взрывов за это время. 22:21. Monitor отметил, что в Харькове с начала воздушной тревоги раздалось 8 взрывов. 22:22. Андрей Ермак отметил, что "российские террористы обстреливают Харьков из Белгородской области". 22:27. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано шесть прилетов. Он добавил, что информацию о жертвах и пострадавших сейчас уточняют.
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