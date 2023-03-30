Тревогу по всей Украине объявляли из-за взлета МиГ-31К над Россией. Детальнее о ситуации в стране – читайте далее в материале 24 Канала.

13:43 По всей Украине объявили отбой воздушной тревоги.

13:41 Вылет МиГ-31К на территории России был с аэродрома Саваслейка. По состоянию на данный момент пусков ракет не было, сообщают военные. Если вылет не боевой – тревога будет длиться около 30 минут.

13:38 По имеющимся данным, МиГ летает над Россией. Такие тревоги, как правило, не слишком длительные.

13:30 Взлет МиГ-31К ВВС России. Оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!



Карта тревог в Украине / Скриншот

Обратите внимание! МиГ-31К – носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Из-за этого тревога объявлена по всем областям Украины. МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

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