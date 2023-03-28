Как оказалось, дрон-камикадзе удалось ликвидировать защитникам из 105 пограничного отряда. В оперативном командовании "Север" показали кадры с обломками вражеского "Шахида".
Важно Россия атаковала ночью "Шахидами" и управляемыми бомбами: все, что известно
Как выглядят обломки "Шахида", сбившегося на Черниговщине
На обнародованном видео можно увидеть обломки российского "Шахида", который ночью уничтожили военнослужащие Сил обороны Северщины в одном из районов Черниговской области.
Обломки "Шахида" на Черниговщине: смотрите видео
Также черниговские пограничники показали, чем и как они уничтожили иранский дрон. Двигатель от сбитого "Шахида" действительно чем-то напоминает обломки от врезавшегося в дерево мопеда. Отмечается, что вражеский беспилотник ликвидировали воины из 105 пограничного отряда.
Как пограничники уничтожили дрон на Черниговщине: смотрите видео
Ночная атака дронами-камикадзе: что известно
Ночью российский беспилотник попал в частное предприятие в Днепре. Начался пожар площадью в 4 тысячи квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.
По уточненным данным, во время ночной атаки "Шахидов" уничтожены 14 из 15 ударных дронов.
ПВО уничтожила все цели в направлении Киева, а в Святошинском районе столицы упали обломки. Там из-за этого возник пожар, охвативший 200 квадратных метров.
- В районе воздушного пространства столицы обнаружили и уничтожили 12 иранских дронов-камикадзе "Шахид".