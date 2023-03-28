Всего этой ночью российские военные выпустили по Украине 15 "Шахидов". 24 Канал собрал главную информацию о массированной атаке дронами.

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В Киеве загорелось здание магазина

Ночью 27 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели в Оболонском и Святошинском районах Киева и Днепропетровской области.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в столице и сообщил, что в Святошинском районе вспыхнуло здание магазина. По состоянию на 00.45 28 марта пожар удалось локализовать. Пострадавших, к счастью, нет.

Руководитель КМВА Сергей Попко рассказал, что, по предварительной информации, ПВО уничтожило все цели, а в Святошинском районе столицы рухнули обломки. Там из-за этого возник пожар, охвативший 200 квадратных метров.

В 06:59 в КМВА опубликовали новое сообщение, где отметили, что совокупно в районе воздушного пространства Киева обнаружили и уничтожили 12 иранских дронов-камикадзе "Шахид".

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки в 3-х этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 квадратных метров. Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 квадратных метров, спасатели оперативно потушили. Жертв и пострадавших нет.

Последствия вражеской атаки / Фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГСЧС

Какая ситуация в Киеве / Фото ГСЧС

Попадание в Днепр

К сожалению, один из вражеских дронов попал в частное предприятие в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Сколько дронов удалось уничтожить

В Воздушных силах рассказали о ночной атаке дронами-камикадзе и управляемыми авиационными бомбами. По данным ведомства, "Шахиды" враг выпустил из северного и юго-восточного направлений.

Всего оккупанты для атаки использовали 13 дронов-камикадзе "Шахид". Кроме того, применили один разведывательный БПЛА "Гранат-4". Силам ПВО удалось ликвидировать 13 воздушных целей.

Атака авиационными бомбами

Ночью Россия атаковала Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами. Истребители оккупантов Су-35 вылетели из аэродрома Морозовск Ростовской области. Детали этой атаки пока неизвестны.

В то же время, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.