Оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 28 марта российские военные атаковали Киев дронами-камикадзе. Читайте дальше, сколько "Шахидов" обнаружили и уничтожили наши силы ПВО.

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Киев выдержал очередную атаку врага

Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко. Он отметил, что этой ночью россияне в очередной раз запустили БПЛА "Шахид" в направлении столицы.

По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожено около десяти таких целей. В результате падения обломков БПЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар ликвидирован. По уточненным данным – без жертв,

– заметил он.

Сергей Попко отметил, что Киеву удалось пережить еще одну атаку дронами. Он также добавил, что не устает благодарить воинов ПВО.

Заметим, что поздно вечером 27 марта в столице раздались взрывы. Городской голова Виталий Кличко подтвердил это. Он отметил, что предварительно они произошли в Оболонском и Святошинском районах Киева. И что туда по состоянию на 23:49 отправились все необходимые службы.

Силы ПВО уничтожили 12 "Шахидов"