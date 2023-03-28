Як виявилось, дрон-камікадзе вдалося ліквідували захисникам зі 105-го прикордонного загону. В оперативному командуванні "Північ" показали кадри з уламками ворожого "Шахіду".

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Як виглядають уламки "Шахіда", який збили на Чернігівщині

На оприлюдненому відео можна побачити уламки російського "Шахіду", який вночі знищили військовослужбовці Сил оборони Сіверщини в одному з районів Чернігівської області.

Уламки "Шахіда" на Чернігівщині: дивіться відео

Також чернігівські прикордонники показали, чим і як вони знищили іранський дрон. Двигун від збитого "Шахіда" дійсно чимось нагадує уламки від мопеда, який врізався в дерево. Зазначається, що ворожий безпілотник ліквідували воїни зі 105-го прикордонного загону.

Як прикордонники знищили дрон на Чернігівщині: дивіться відео

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