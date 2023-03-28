Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. Два ворожих безпілотники знищили військові командування "Схід".

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Ворог поцілив у приватне підприємство у Дніпрі

На жаль, є влучання. Ворожий безпілотник поцілив у приватне підприємство у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисяч квадратних метрів.

Кілька годин рятувальники приборкували полум'я. Станом на 07:28 28 березня пожежу вдалося загасити. Минулося без постраждалих.

Що відомо про нічну атаку дронами

У ніч з 27 на 28 березня ворог завдав масованої атаки дронами. Російські військові випустили по Україні 14 "Шахідів".

Загалом окупанти для атаки використали 13 дронів-камікадзе "Шахід". Крім того, застосували один розвідувальний БпЛА "Гранат-4". Силам ППО вдалося ліквідували 13 повітряних цілей.

Ворог також атакував столицю. Повідомляють, що у районі повітряного простору Києва виявили та знищили 12 іранських дронів-камікадзе "Шахід".

Керівник КМВА Сергій Попко розповів, що у Святошинському районі столиці впали уламки дрона. Там через це виникла пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів. Також вибухи чули в Оболонському районі.

Також вночі Росія атакувала Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області. Деталі цієї атаки поки що невідомі.

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