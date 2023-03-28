Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно. У підсумку "Шахід" вдалося знищити.

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На Чернігівщині збили дрон

Близько 00:30 військовослужбовці Сил оборони Сіверщини помітили ворожий "Шахід". Але вони ліквідували безпілотник поблизу одного з населених пунктів Чернігівщини.

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