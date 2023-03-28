Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно. У підсумку "Шахід" вдалося знищити.
Важливо Атака "Шахідами" на Дніпропетровщині: один поцілив у підприємство, спалахнула пожежа
На Чернігівщині збили дрон
Близько 00:30 військовослужбовці Сил оборони Сіверщини помітили ворожий "Шахід". Але вони ліквідували безпілотник поблизу одного з населених пунктів Чернігівщини.
Нічна атака дронами: все, що відомо
- У ніч на 28 березня спочатку вибухи прогриміли в Оболонському і Святошинському районах Києва та у Дніпропетровській області.
- Керівник КМВА Сергій Попко розповів, що ППО знищила всі цілі, а у Святошинському районі столиці впали уламки. Там через це виникла пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.
- Сукупно у районі повітряного простору Києва виявили та знищили 12 іранських дронів-камікадзе "Шахід".
- Загалом окупанти для атаки використали 13 дронів-камікадзе "Шахід". Крім того, застосували один розвідувальний БпЛА "Гранат-4". Силам ППО вдалося ліквідували 13 повітряних цілей.
- На Дніпропетровщині два безпiлотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили. Ще один – поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.