Однако наши силы ПВО сработали отлично. В результате "Шахид" удалось уничтожить.

Важно Атака "Шахидами" на Днепропетровщине: один попал в предприятие, вспыхнул пожар

В Черниговской области сбили дрон

Около 00:30 военнослужащие Сил обороны Северщины заметили вражеский "Шахид". Но они ликвидировали беспилотник вблизи одного из населённых пунктов Черниговщины.

Ночная атака дронами: все, что известно