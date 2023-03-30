Звіти надають відповідному ешелону. Їх надсилають з обмеженою контекстною інформацією, щоб визначити пріоритетність. Про це заявили аналітики з британського Королівського інституту об'єднаних служб.

До речі Керівники російської розвідки просили Путіна відкласти вторгнення в Україну до літа 2022, – RUSI

Пріоритетність змінили

Окупанти часто вражали цілі не за пріоритетом, а в порядку, який відображає характеристики або значення цілі. Часто передача інструкцій і місце цілі в серії ударів займала щонайменше 24 години. Іноді це було набагато довше, особливо там, де це вимагало російських військово-морських засобів для переміщення на позиції ракет "Калібр".

Ба більше, деякі цілі були військовими об’єктами давно, тобто інформація була застарілою. Тому росіяни мали постійну проблему із затримкою між збором даних та здатністю вражати цілі.

Блекауту не досягнули, тому цілі змінили

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов нагадав, що росіянам не вдалося отримати бажаного результату – повного блекауту в Україні. Тому їх тактика змінилась. Росіяни шукають можливості поповнення запасів, однак мають проблеми з ресурсами, пише Gazeta.ua.

Зараз ворог повертається до використання ракет та дронів, як це було під час першої тактики повномасштабного вторгнення. Тобто найбільш ймовірними цілями можуть знову стати військові об'єкти, шляхи постачання і все, що пов'язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій. Окупанти намагатимуться зірвати наступ ЗСУ.