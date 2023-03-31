Враг сместил акцент на Север. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

Кстати говоря Воздушная тревога звучала в ряде регионов: прилеты в Харькове, взрывы в Запорожье

На Юге оккупанты продолжают тактику применения управляемых авиационных бомб. Сейчас у них нет возможности бить из артиллерии по Правобережью.

Россияне маневрируют, но выискивают способы атаки.

Какая ситуация с ракетоносителями

Россияне еще не возобновили сообщение через Джанкой, которое позволяло им перебрасывать тяжелую технику. Поэтому в акватории Черного моря у российских носителей ограничен запас ракет для ударов по Украине.

Гуменюк заметила, когда утих шторм, количество корабельного состава увеличилось. В настоящее время в море находятся 10 вражеских единиц. Однако ракетоноситель лишь один – подлодка. Спикер рассказала, что оккупанты оставили его как обозначение, мол, "некоторые запасы есть".

К применению готовы 4 ракеты "Калибр". Однако Гуменюк предупредила, что во время спокойной погоды ракетоносители могут вернуться на дежурство. Впрочем, неизвестно, будут ли они снаряжены.