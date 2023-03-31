В утренней сводке Генштаба сообщили, что российские войска нанесли 11 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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Главное

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделения Сил обороны Украины отразили более 80 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Силы ПВО уничтожили 9 из 10 "Шахидов"

В Воздушных силах сообщили, что россияне начали атаковать Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131" в 21:10 вечера 30 марта, опасность сохранялась до 01:30 ночи 31 марта. Также в небе было зафиксировано до 5 других воздушных целей, вероятно, воздушных шаров.

Ударными дронами-камикадзе российские оккупанты атаковали с Северного направления – Брянской области России, через Сумскую и Черниговскую области.

Всего уничтожено 9 из 10 ударных дронов:

1 – подразделением ПВО Сухопутных войск;

8 – силами и средствами воинов Воздушных сил – зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

Ситуация на разных направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружено. На территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Горск Черниговской области, Нововасильевка, Новая Гута, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка Сумской области, а также более 15 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Вильчья, Красное Первое, Тополи.

На Купянском и Лиманском направлениям враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись Двуреченское, Западное, Двуречное, Масютовка, Синьковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздольевка, Колодцы, Торское, Северск и Спорное Донецкой области.

направлениям враг вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки, Кузьмино и Берестового. Артиллерийским обстрелам подверглись Двуреченское, Западное, Двуречное, Масютовка, Синьковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Раздольевка, Колодцы, Торское, Северск и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, наши защитники отразили 22 атаки. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка и Бахмут Донецкой области.

враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, наши защитники отразили 22 атаки. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Миньковка, Орехово-Васильевка, Дружковка и Бахмут Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Новоселовка Первая, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Островское, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

в течение суток враг обстрелял населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты нанесли огневое поражение по более чем 30 населенным пунктам. Среди них – Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и Новоалександровка, Казацкое, Ивановка, Инженерное, Янтарное и Кизомис Херсонской области.

Удары ВСУ

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы врага, 2 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.