У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що російські війська завдали 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Сили ППО знищили 9 із 10 "Шахідів"

У Повітряних силах повідомили, що росіяни почали атакувати Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131" о 21:10 вечора 30 березня, небезпека зберігалась до 01:30 ночі 31 березня. Також у небі було зафіксовано до 5 інших повітряних цілей, імовірно повітряних куль.

Ударними дронами-камікадзе російські окупанти атакували з Північного напрямку – Брянської області Росії, через Сумську та Чернігівську області.

Загалом знищено 9 із 10 ударних дронів:

1 – підрозділом ППО Сухопутних військ;

8 – силами та засобами воїнів Повітряних Сил – зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід".

Ситуація на різних напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації.

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка Сумської області, а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Роздолівка, Колодязі, Торське, Сіверськ та Спірне на Донеччині.

напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Роздолівка, Колодязі, Торське, Сіверськ та Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут наші захисники відбили 22 атаки. Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області.

ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут наші захисники відбили 22 атаки. Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Керамік, Новоселівка Перша, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Острівське, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Керамік, Новоселівка Перша, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове, Острівське, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка на Донеччині.

протягом доби ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти завдали вогневого ураження по понад 30 населених пунктах. Серед них — Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки Запорізької області та Новоолександрівка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Янтарне і Кізомис на Херсонщині.

Удари ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.