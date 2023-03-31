Ворог змістив акцент на Північ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру Сил оборони і охорони ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

До речі Повітряна тривога лунала у низці регіонів: прильоти у Харкові, вибухи на Запоріжжі

На Півдні окупанти продовжують тактику застосування керованих авіаційних бомб. Зараз вони не мають можливості бити з артилерії по Правобережжю.

Росіяни маневрують, але вишукують способи для атаки.

Яка ситуація з ракетоносіями

Росіяни ще не відновили сполучення через Джанкой, яке дозволяло їм перекидати важку техніку. Тому наразі в акваторії Чорного моря в російських носіїв обмежений запас ракет для ударів по Україні.

Гуменюк зауважила, коли вщух шторм, кількість корабельного складу збільшилась. Зараз в морі перебувають 10 ворожих одиниць. Однак ракетоносій лише один – підводний човен. Речниця розповіла, що окупанти залишили його як позначення, мовляв, "деякі запаси є".

До застосування готові 4 ракети "Калібр". Проте Гуменюк попередила, під час спокійної погоди ракетоносії можуть повернутись на чергування. Втім, невідомо, чи будуть вони споряджені.