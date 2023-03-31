Стоит добавить, что Россия атаковала Запорожскую область в ночь на 31 марта и на рассвете в этот же день. Оккупанты повредили гражданские дома и объект критической инфраструктуры.
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Что происходило на Запорожье
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 12:49 31 марта. После этого буквально в 13:02 в СМИ сообщили о взрывах в областном центре.
Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!
– призвал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
На Востоке Украины звучала воздушная тревога
Кроме Запорожской области, сирены звучали в:
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Донецкой областях.
Также "красными" были оккупированные Крым и Луганская область. Там тревога продолжается, начиная с декабря и апреля соответственно.
Ориентировочно в 13:11 31 марта жителей Глухова Сумской области предупредили об угрозе артиллерийских обстрелов.
Стоит добавить, что буквально в 13:19 31 марта объявили об отбое воздушной тревоги.
Кратко про обстрел Запорожья
- Ориентировочно в 23 часа 30 марта в Запорожье сообщили о воздушной тревоге. Спустя время в регионе раздались взрывы. В Monitor писали о пусках ракет типа С-300 в направлении Запорожья, однако объясняли, что часть не долетела.
- На рассвете 31 марта тревоги в Запорожской области прозвучали во второй раз. Утром в ОВА рассказали, что Россия ударила с реактивной системы залпового огня. Как следствие, оккупанты разрушили гражданские сооружения – возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома, детский сад.
- К счастью, люди не пострадали и не погибли. Правда, спасателям пришлось вызвать скорую для беременной женщины, ведь она была в стрессе из-за атаки.