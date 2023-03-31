По данным Запорожской областной военной администрации утром 31 марта Россия ударила по Запорожскому району, пишет 24 канал.
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Какая ситуация в Запорожье
В областной военной администрации объяснили, что враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду. Для атак оккупанты использовали реактивную систему залпового огня.
Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома,
– рассказали в ОВА.
Там добавили, что на 7 утра 31 марта соответствующие службы ликвидировали последствия попадания на месте. К счастью, люди не пострадали.
Оккупанты повредили инфраструктурный объект
Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что Россия своим обстрелом повредила инфраструктурный объект.
"К счастью, люди и жилые дома не пострадали", – заявил Куртев.
Он уточнил, что на 7:30 31 марта в городе спокойно, коммунальщики работают в обычном режиме.
Тревожная ночь в Запорожье: коротко
- Ориентировочно в 23.00 30 марта в Запорожской области объявили о воздушной тревоге. Буквально в 00:13 в monitorе заявили, что Россия запустила ракеты типа С-300 в направлении Запорожья.
- Уже в 00:14 в Запорожье люди услышали взрывы. По состоянию на 00:20 в monitor написали, что часть российских ракет в Запорожье не долетела.
- В 5:09 31 марта в области снова объявили о воздушной тревоге. В 5:23 люди услышали взрывы. В этот раз били из реактивных систем залпового огня. Отбой тревоги раздался в Запорожской области только в 5:42 31 марта.