По данным Запорожской областной военной администрации утром 31 марта Россия ударила по Запорожскому району, пишет 24 канал.

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Какая ситуация в Запорожье

В областной военной администрации объяснили, что враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду. Для атак оккупанты использовали реактивную систему залпового огня.

Разрушения получили гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома,

– рассказали в ОВА.

Там добавили, что на 7 утра 31 марта соответствующие службы ликвидировали последствия попадания на месте. К счастью, люди не пострадали.

Оккупанты повредили инфраструктурный объект

Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил, что Россия своим обстрелом повредила инфраструктурный объект.

"К счастью, люди и жилые дома не пострадали", – заявил Куртев.

Он уточнил, что на 7:30 31 марта в городе спокойно, коммунальщики работают в обычном режиме.

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