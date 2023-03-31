За даними Запорізької обласної військової адміністрації вранці 31 березня Росія вдарила по Запорізькому району, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Запоріжжі

У обласній військовій адміністрації пояснили, що ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю. Для атак окупанти використали реактивну систему залпового вогню.

Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки,

– розповіли в ОВА.

Там додали, що станом на 7 ранку 31 березня відповідні служби ліквідовували наслідки влучання на місці. На щастя, люди не постраждали.

Окупанти пошкодили інфраструктурний об'єкт

Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що Росія своїм обстрілом пошкодила інфраструктурний об'єкт.

"На щастя, люди та житлові будинки не постраждали", – заявив Куртєв.

Він уточнив, що станом на 7:30 31 березня в місті спокійно, комунальники працюють у звичному режимі.

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