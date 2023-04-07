На вечір усі ракетоносії були заведені у пункти базування через шторм. Він сягав 5 балів, це дуже потужно для Чорного моря. Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Якою є загроза ракетного удару
Погода покращилася, і надводний ракетоносій повернувся на бойове чергування. Корабельне угрупування складається з 8 одиниць. Один ракетоносій, імовірно, споряджений 8 "Калібрами".
Те, що вони можуть прибирати й додавати ракетоносії впродовж дня – це оперативна обстановка, ми за нею стежимо і сповіщаємо. Наразі загроза ракетного удару оцінюється як досить висока,
– наголосила речниця ОК "Південь".
Присутність ракетоносія на чергуванні дійсно може свідчити про ймовірність його термінового застосування. Водночас активність авіації, яка могла б свідчити про підготовку ракетного удару, не зафіксована. Хоча напередодні була досить висока активність БпЛА, які збирають інформацію.
"Усвідомлення того, що ракетні удари можливі, має бути у кожного. Реагування на сигнали повітряної тривоги – оперативне і швидке. А в цілому паніки не може бути ніякої. Ми знаємо, що ворог є, і війна триває", – підсумувала Гуменюк.
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Скільки ракет Росія вже запустила по Україні
- Росіяни вже здійснили понад 10 масованих ракетних ударів по Україні. Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що станом на 10 березня окупанти запустили по Україні 821 ракету під час масованих атак. Мовиться лише про крилаті та балістичні ракети.
- Нагадаємо, під час ракетного обстрілу 9 березня окупанти запустили 81 ракету різного базування. Зокрема, були пуски Х-101/Х-555, "Калібру", Х-22, Х-31П, Х-59, С-300 та навіть 6 ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал".
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні вже понад 5 тисяч ракет і більш як тисячу ударних дронів. Йдеться про загальну кількість ракет, а не лише під час масованих обстрілів.