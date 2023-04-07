Вечером все ракетоносители были заведены в пункты базирования из-за шторма. Он достигал 5 баллов, это очень мощно для Черного моря. Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Какова угроза ракетного удара

Погода улучшилась, и надводный ракетоноситель вернулся на боевое дежурство. Корабельная группировка состоит из 8 единиц. Один ракетоноситель, вероятно, снаряжен 8 "Калибрами".

То, что они могут убирать и добавлять ракетоносители в течение дня – это оперативная обстановка, мы следим за ней и извещаем. Пока угроза ракетного удара оценивается как достаточно высокая,

– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Присутствие ракетоносителя на дежурстве действительно может сигнализировать о вероятности его срочного применения. В то же время, активность авиации, которая могла бы свидетельствовать о подготовке ракетного удара, не зафиксирована. Хотя накануне была достаточно высока активность БПЛА, собирающих информацию.

"Осознание того, что ракетные удары возможны, должно быть у каждого. Реагирование на сигналы воздушной тревоги - оперативное и быстрое. А в целом паники не может быть никакой. Мы знаем, что враг есть, и война продолжается", – подытожила Гуменюк.

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