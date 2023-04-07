Вечером все ракетоносители были заведены в пункты базирования из-за шторма. Он достигал 5 баллов, это очень мощно для Черного моря. Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Какова угроза ракетного удара
Погода улучшилась, и надводный ракетоноситель вернулся на боевое дежурство. Корабельная группировка состоит из 8 единиц. Один ракетоноситель, вероятно, снаряжен 8 "Калибрами".
То, что они могут убирать и добавлять ракетоносители в течение дня – это оперативная обстановка, мы следим за ней и извещаем. Пока угроза ракетного удара оценивается как достаточно высокая,
– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".
Присутствие ракетоносителя на дежурстве действительно может сигнализировать о вероятности его срочного применения. В то же время, активность авиации, которая могла бы свидетельствовать о подготовке ракетного удара, не зафиксирована. Хотя накануне была достаточно высока активность БПЛА, собирающих информацию.
"Осознание того, что ракетные удары возможны, должно быть у каждого. Реагирование на сигналы воздушной тревоги - оперативное и быстрое. А в целом паники не может быть никакой. Мы знаем, что враг есть, и война продолжается", – подытожила Гуменюк.
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Сколько ракет Россия уже запустила по Украине
- Россияне уже совершили более 10 массированных ракетных ударов по Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что по состоянию на 10 марта оккупанты запустили по Украине 821 ракету во время массированных атак. Речь идет только о крылатых и баллистических ракетах.
- Напомним, во время ракетных обстрелов 9 марта оккупанты запустили 81 ракету разного базирования. В частности, были пуски Х-101/Х-555, "Калибра", Х-22, Х-31П, Х-59, С-300 и даже 6 ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал".
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине уже более 5 тысяч ракет и более тысячи ударных дронов. Речь идет об общем количестве ракет, а не только при массированных обстрелах.