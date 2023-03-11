По состоянию на 10 марта оккупанты запустили по Украине 821 ракету во время массированных атак. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. Речь идет только о крылатых и баллистических ракетах.

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Успешная работа NASAMS

Резников назвал такие цифры во время встречи с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом в рамках его визита в Киев. Министр добавил, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и сотни спасенных жизней.

Норвежский политик подчеркнул, что его страна планирует передать Украине пусковые установки, пункты управления огнем и ракеты к системам зенитных ракетных комплексов NASAMS.



Резников и норвежский коллега / Фото Минобороны

Общее количество ракет – более 5 тысяч

Президент Владимир Зеленский в марте заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине уже более 5 тысяч ракет и более тысячи ударных дронов. Речь идет об общем количестве, то есть не только во время массированных обстрелов.