По состоянию на 10 марта оккупанты запустили по Украине 821 ракету во время массированных атак. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. Речь идет только о крылатых и баллистических ракетах.
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Успешная работа NASAMS
Резников назвал такие цифры во время встречи с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом в рамках его визита в Киев. Министр добавил, что каждые 10 применений системы NASAMS, к предоставлению которых присоединилась Норвегия, означает 10 сбитых ракет агрессора, 10 сохранившихся зданий и сотни спасенных жизней.
Норвежский политик подчеркнул, что его страна планирует передать Украине пусковые установки, пункты управления огнем и ракеты к системам зенитных ракетных комплексов NASAMS.
Резников и норвежский коллега / Фото Минобороны
Общее количество ракет – более 5 тысяч
Президент Владимир Зеленский в марте заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине уже более 5 тысяч ракет и более тысячи ударных дронов. Речь идет об общем количестве, то есть не только во время массированных обстрелов.
- Напомним, во время ракетных обстрелов 9 марта оккупанты запустили 81 ракету разного базирования. В частности, были пуски Х-101/Х-555, "Калибров", Х-22, Х-31П, Х-59, С-300 и даже 6 ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал".
- Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибров" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.