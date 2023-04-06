Зокрема, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він стверджує, що Україна слідкує за кількістю ворожих боєприпасів.
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Небезпека не минула
Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території Росії. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає,
– наголошує Данілов.
Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого можуть загинути українці та зруйнуватись інфраструктура, – це трагедія.
Данілов повідомив, що Росія наразі не може нарощувати запаси снарядів у тій кількості, в якій би хотіла. Однак окупанти таки поповнюють арсенал боєприпасів.
Які країни постачають зброю Росії
"Зараз доведено, що дрони Росія отримує від Ірану. Вони співпрацюють і не приховують це", – каже секретар РНБО.
Однак щодо інших країн, то в України поки відсутні факти постачання зброї країні-агресорці.
Водночас Данілов сказав, що наразі невідомо, на скільки часу у росіян вистачить ресурсів для війни з Україною.
У ГУР прокоментували вичерпання російських запасів
- Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що якщо раніше загарбники випускали свої ракети по об'єктах критичної інфраструктури, то тепер росіяни здебільшого гатять по військових об'єктах. Однак це аж ніяк не означає, що загроза для цивільного населення зникне.
- Юсов зауважив, що у росіян залишилося близько 15 відсотків високоточної зброї від початкової кількості. Тому дуже часто ворог застосовує застарілі, неточні та неефективні засоби.
- "Особливо, коли йдеться про С-300 по прифронтових територіях. Там про точність взагалі не йдеться. До того ж – хибні розвідані у більшості випадків. Надалі найбільше страждатиме саме цивільна інфраструктура", – підкреслив Юсов.
- Водночас представник української воєнної розвідки попереджає, що ворожі ракети повністю закінчаться ще не скоро.
- "Якщо ми говоримо про запаси застарілих ракет, тих же С-300, то вони вимірюються тисячами. І варварські ракетні обстріли можуть тривати ще довго", – зауважив речник ГУР.