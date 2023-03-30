Однак це аж ніяк не означає, що загроза для цивільного населення зникне. Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов.
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Окупанти вичерпали запаси високоточної зброї
У ГУР зауважують, що у росіян залишилося близько 15 відсотків високоточної зброї від початкової кількості. Тому дуже часто ворог застосовує застарілі, неточні та неефективні засоби.
Особливо, коли йдеться про С-300 по прифронтових територіях. Там про точність взагалі не йдеться. До того ж – хибні розвідані у більшості випадків. Надалі найбільше страждатиме саме цивільна інфраструктура,
– підкреслив Юсов.
Водночас представник української воєнної розвідки попереджає, що ворожі ракети повністю закінчаться ще не скоро.
"Якщо ми говоримо про запаси застарілих ракет, тих же С-300, то вони вимірюються тисячами. І варварські ракетні обстріли можуть тривати ще довго", – зауважив речник ГУР.
Ба більше, за словами Юсова, росіяни намагаються налагодити власне виробництво боєприпасів. Однак варто додати, що без іноземних компонентів та новітньої електроніки це важко втілити.
"Але ті ж самі "Калібри" виробляються. Можна говорити про десятки у місяць. Але компенсувати навіть те, що вони вже витратили, подібні обсяги не можуть. Від початку ракетного терору і проміжки між ударами, і кількість застосованих ракет – це вже зовсім інші показники, ніж ми бачили", – резюмував Юсов.
Російська еліта просить персональні гарантії безпеки у ГУР
- Юсов зазначив, що найбільшу небезпеку для Володимира Путіна становить не його оточення, а політична еліта Кремля, яка не була ознайомлена з планами диктатора щодо війни в Україні.
- Саме ця верства населення найбільше потерпає від санкцій та західних обмежень. Крім того, вони розуміють, що Росія заплатить величезну ціну за вторгнення в Україну.
- Юсов стверджує, що боротьба проти диктатора ще не розпочалась. Однак деякі представники російської політичної еліти вже звернулись до ГУР за персональними гарантіями безпеки.