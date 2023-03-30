Однако это отнюдь не означает, что угроза гражданскому населению исчезнет. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов.

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Оккупанты исчерпали запасы высокоточного оружия

В ГУР отмечают, что у россиян осталось около 15 процентов высокоточного оружия от первоначального количества. Поэтому часто враг применяет устаревшие, неточные и неэффективные средства.

Особенно когда речь идет о С-300 по прифронтовым территориям. Там о точности вообще речь не идет. К тому же – ложные разведанные в большинстве случаев. В дальнейшем больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура,

– подчеркнул Юсов.

В то же время представитель украинской военной разведки предупреждает, что вражеские ракеты полностью закончатся еще не скоро.

"Если мы говорим о запасах устаревших ракет, тех же С-300, то они измеряются тысячами. И варварские ракетные обстрелы могут продолжаться еще долго", – заметил пресс-секретарь ГУР.

Более того, по словам Юсова, россияне пытаются наладить собственное производство боеприпасов. Однако следует добавить, что без иностранных компонентов и новейшей электроники это трудно реализовать.

"Но те же "Калибры" вырабатываются. Можно говорить о десятках в месяц. Но компенсировать даже то, что они уже потратили, подобные объемы не могут. – резюмировал Юсов.

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