Однако это отнюдь не означает, что угроза гражданскому населению исчезнет. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов.
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Оккупанты исчерпали запасы высокоточного оружия
В ГУР отмечают, что у россиян осталось около 15 процентов высокоточного оружия от первоначального количества. Поэтому часто враг применяет устаревшие, неточные и неэффективные средства.
Особенно когда речь идет о С-300 по прифронтовым территориям. Там о точности вообще речь не идет. К тому же – ложные разведанные в большинстве случаев. В дальнейшем больше всего будет страдать именно гражданская инфраструктура,
– подчеркнул Юсов.
В то же время представитель украинской военной разведки предупреждает, что вражеские ракеты полностью закончатся еще не скоро.
"Если мы говорим о запасах устаревших ракет, тех же С-300, то они измеряются тысячами. И варварские ракетные обстрелы могут продолжаться еще долго", – заметил пресс-секретарь ГУР.
Более того, по словам Юсова, россияне пытаются наладить собственное производство боеприпасов. Однако следует добавить, что без иностранных компонентов и новейшей электроники это трудно реализовать.
"Но те же "Калибры" вырабатываются. Можно говорить о десятках в месяц. Но компенсировать даже то, что они уже потратили, подобные объемы не могут. – резюмировал Юсов.
Российская элита просит персональные гарантии безопасности у ГУР
- Юсов отметил, что наибольшую опасность для Владимира Путина представляет не его окружение, а политическая элита Кремля, которая не была ознакомлена с планами диктатора по отношению к войне в Украине.
- Именно этот слой населения больше всего страдает от санкций и западных ограничений. Кроме того, они понимают, что Россия заплатит огромную цену за вторжение в Украину.
- Юсов утверждает, что борьба против диктатора еще не началась. Однако некоторые представители российской политической элиты уже обратились в ГУР за персональными гарантиями безопасности.