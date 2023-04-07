Відповідний документ оприлюднили на сайті Президента України. Додамо, що більшість населених пунктів Запорізької області, де були утворені адміністрації, наразі знаходяться під російською окупацією.

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Де з'явились нові військові адміністрації

Згідно з документом, у Василівському районі Запорізької області утворені:

Благовіщенська,

Дніпрорудненська,

Енергодарська,

Кам'янсько-Дніпровська,

Малобілозерська,

Степногірська військові адміністрації.

Водночас у Пологівському районі створені :

Воскресенська,

Кам'янська,

Комиш-Зорянська,

Молочанська,

Оріхівська,

Преображенська,

Розівська,

Смирновська військові адміністрації.

Крім того, у Мелітопольському районі з'явились Новобогданівська і Плодородненська військові адміністрації, а в Бердянському районі – Осипенківська, Софіївська та Чернігівська.

У документі йдеться, що Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

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