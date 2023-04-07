Відповідний документ оприлюднили на сайті Президента України. Додамо, що більшість населених пунктів Запорізької області, де були утворені адміністрації, наразі знаходяться під російською окупацією.

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Де з'явились нові військові адміністрації

Згідно з документом, у Василівському районі Запорізької області утворені:

  • Благовіщенська,
  • Дніпрорудненська,
  • Енергодарська,
  • Кам'янсько-Дніпровська,
  • Малобілозерська,
  • Степногірська військові адміністрації.

Водночас у Пологівському районі створені :

  • Воскресенська,
  • Кам'янська,
  • Комиш-Зорянська,
  • Молочанська,
  • Оріхівська,
  • Преображенська,
  • Розівська,
  • Смирновська військові адміністрації.

Крім того, у Мелітопольському районі з'явились Новобогданівська і Плодородненська військові адміністрації, а в Бердянському районі – Осипенківська, Софіївська та Чернігівська.

У документі йдеться, що Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації доручено здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

"Бавовна" у Мелітополі: останні новини

  • Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що зранку 5 квітня у північній частині Мелітополя прогримів вибух. Цікаво, що за декілька днів до цього в ту частину міста ворог стягував чергову партію свого озброєння.
  • Крім того, під час вибуху в Мелітополі 3 квітня постраждав зрадник Максим Зубарєв. У так званого "голови" окупаційної адміністрації селища Якимівка Мелітопольського району вибухнула автівка. Унаслідок цього Зубарєв втратив кінцівки.
  • За день до цього на території депо сталося 6 вибухів. Там була ремонтна база ворожої техніки, сховища палива та частина боєприпасів.