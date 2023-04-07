Соответствующий документ был обнародован на сайте Президента Украины. Добавим, что большинство населенных пунктов Запорожской области, где были созданы администрации, находятся под российской оккупацией.

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Где появились новые военные администрации

Согласно документу в Васильевском районе Запорожской области образованы:

  • Благовещенская,
  • Днепрорудненская,
  • Энергодарская,
  • Каменско-Днепровская,
  • Малобелозерская,
  • Степногорская военные администрации.

В Пологовском районе созданы:

  • Воскресенская,
  • Каменская,
  • Камыш-Зорянская,
  • Молочанская,
  • Ореховская,
  • Преображенская,
  • Розовская,
  • Смирновская военные администрации.

Кроме того, в Мелитопольском районе появились Новобогдановская и Плодородненская военные администрации, а в Бердянском районе – Осипенковская, Софиевская и Черниговская.

В документе говорится, что Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Запорожской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций.

"Хлопок" в Мелитополе: последние новости

  • Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что утром 5 апреля в северной части Мелитополя прогремел взрыв. Интересно, что за несколько дней до этого в ту часть города враг стягивал очередную партию своего вооружения.
  • Кроме того, во время взрыва в Мелитополе 3 апреля пострадал предатель Максим Зубарев. У так называемого "председателя" оккупационной администрации поселка Акимовка Мелитопольского района взорвался автомобиль. В результате этого Зубарев потерял конечности.
  • Днем ранее на территории депо произошло 6 взрывов. Там была ремонтная база вражеской техники, хранилища топлива и часть боеприпасов.