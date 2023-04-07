Соответствующий документ был обнародован на сайте Президента Украины. Добавим, что большинство населенных пунктов Запорожской области, где были созданы администрации, находятся под российской оккупацией.

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Где появились новые военные администрации

Согласно документу в Васильевском районе Запорожской области образованы:

Благовещенская,

Днепрорудненская,

Энергодарская,

Каменско-Днепровская,

Малобелозерская,

Степногорская военные администрации.

В Пологовском районе созданы:

Воскресенская,

Каменская,

Камыш-Зорянская,

Молочанская,

Ореховская,

Преображенская,

Розовская,

Смирновская военные администрации.

Кроме того, в Мелитопольском районе появились Новобогдановская и Плодородненская военные администрации, а в Бердянском районе – Осипенковская, Софиевская и Черниговская.

В документе говорится, что Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Запорожской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций.

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