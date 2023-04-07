Соответствующий документ был обнародован на сайте Президента Украины. Добавим, что большинство населенных пунктов Запорожской области, где были созданы администрации, находятся под российской оккупацией.
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Где появились новые военные администрации
Согласно документу в Васильевском районе Запорожской области образованы:
- Благовещенская,
- Днепрорудненская,
- Энергодарская,
- Каменско-Днепровская,
- Малобелозерская,
- Степногорская военные администрации.
В Пологовском районе созданы:
- Воскресенская,
- Каменская,
- Камыш-Зорянская,
- Молочанская,
- Ореховская,
- Преображенская,
- Розовская,
- Смирновская военные администрации.
Кроме того, в Мелитопольском районе появились Новобогдановская и Плодородненская военные администрации, а в Бердянском районе – Осипенковская, Софиевская и Черниговская.
В документе говорится, что Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Запорожской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций.
"Хлопок" в Мелитополе: последние новости
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что утром 5 апреля в северной части Мелитополя прогремел взрыв. Интересно, что за несколько дней до этого в ту часть города враг стягивал очередную партию своего вооружения.
- Кроме того, во время взрыва в Мелитополе 3 апреля пострадал предатель Максим Зубарев. У так называемого "председателя" оккупационной администрации поселка Акимовка Мелитопольского района взорвался автомобиль. В результате этого Зубарев потерял конечности.
- Днем ранее на территории депо произошло 6 взрывов. Там была ремонтная база вражеской техники, хранилища топлива и часть боеприпасов.