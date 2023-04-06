Президент отметил, что весь день работал в Киеве. Главные тезисы по обращению Владимира Зеленского читайте дальше.

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Ситуация на фронте и внутренние совещания

Владимир Зеленский рассказал, что после вчерашнего визита в Польшу он весь сегодняшний день уже работал в Киеве. В частности, провел ряд совещаний и подготовку к мероприятиям, которые пройдут в ближайшие недели. У Президента было совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по текущим вопросам, а также совещание по безопасности и работе правоохранительных органов.

Отдельно президент отметил, что был на связи с воинами по передовой и обсуждал с ними текущую ситуацию.

Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта. Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов, это вопрос номер один на всех переговорах и встречах. Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые оборонные системы для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Результаты визита в Польшу

Глава государства назвал свой вчерашний визит в Польшу содержательным. Владимир Зеленский рассказал, что поздно вечером перед выездом встретился в Хелме с мэрами городов-спасителей - Жешува, Перемышля, Люблина и Хелма.

Я поблагодарил все общество городов-спасителей, каждого и каждого, кто помогал украинцам, кто реально доказал в первые же дни полномасштабной войны, что между украинскими и польскими сердцами нет никаких барьеров, границ, преград. Украина умеет быть благодарна. Благодарна за такую солидарность – историческую солидарность,

– подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

В обращении глава государства отметил несколько бригад, сейчас защищающих Украину. Речь идет о:

80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду;

57-ю отдельную мотопехотную бригаду;

30-ю отдельную механизированную бригаду;

35-ю и 36-ю отдельные бригады морской пехоты;

55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь";

подразделение специального назначения 1-го главного центра ГУР.

"Бахмут и Марьинка, Авдеевка и весь наш Донбасс, наш Восток, Запорожье и наше Приазовье, наша Херсонщина – я благодарю всех, кто сражается за свободу для нашей страны, за свободу для наших людей", – подчеркнул президент.