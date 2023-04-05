Мэр Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона, что у коллаборантов паника нарастает. По словам городского главы, последние две недели – слишком адские для врагов.
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Какие последствия взрывов для Зубарева
Только последнее – это понедельник, когда один из коллаборантов не справился с технической безопасностью своего автомобиля и остался без руки, без ноги и в целом так недееспособен,
– рассказал Федоров о Зубареве.
Следует заметить, что "хлопок" предателя Зубарева посетил 3 апреля. Тогда так называемого "председателя" оккупационной администрации поселка Акимовка Мелитопольского района доставили в больницу.
Иван Федоров рассказывал, что Зубарев – персона одиозная. Он еще в 2014 году был депутатом Мелитопольского городского совета от коммунистической партии. Однако в тот же год его арестовали за взяточничество. По словам городского главы города:
- судебный процесс по Зубареву продолжался до 2022 года, пока не началась полномасштабная война;
- тогда коллаборант перешел на сторону врага и стал "главой" оккупационной администрации поселка Акимовка.
Кроме того, Федоров рассказал, что еще в ноябре 2022 года взломали его страницу в фейсбуке и там был его некролог: "Так что в ноябре уже что-то происходило, он продолжал работать и нести пропаганду в массы, но сегодня (говорится о 3 апреля – 24 Канал) что-то произошло".
"Хлопок" в Мелитополе: коротко
- Утром 5 апреля в Мелитополе снова раздался "хлопок". Иван Федоров рассказал, что взрыв прогремел в 8:20 в северной части города.
- По словам мэра, именно в том районе чаще всего случаются подобные инциденты. Ведь там размещены военный аэродром и локомотивное депо, которые захватили россияне. Кроме того, местные жители все чаще фиксировали там скопления техники России.
- Иван Федоров рассказал, что точно у врагов есть потери и точно – их огневая мощь пострадала. Однако чиновник заверил, что чуть позже будет обладать более подробной информацией.