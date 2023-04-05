О деталях инцидента в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров и мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
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Детали взрыва от мэра
Мэр города рассказал, что взрыв прогремел в 8:20 утра в северной части Мелитополя. Это именно тот район, где чаще всего случаются подобные инциденты, ведь там расположены оккупированные украинский военный аэродром и локомотивное депо.
Пока полной информацией не владеем, поэтому несколько позже прокомментируем. Но наше местное население видело там очередное скопление техники россиян,
– заявил Иван Федоров.
За последние дни в поселке Веселое к северу от Мелитополя наблюдается огромная концентрация российских войск и техники. Поэтому мэр убежден, что враг точно понес очередные потери в результате взрыва.
"Мы понимаем, что их огневая мощь пострадала, но несколько позже будем владеть более подробной информацией", – рассказал глава города.
Россия понесла огромные потери: смотрите видео
На место взрыва массово съехались скорые
Ссылаясь на слова очевидцев, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что первое попадание было в значительное скопление живой силы врага. Сразу же туда направили чуть ли не все кареты скорой помощи, которые есть в городе.
Говорят, что видели многих раненых. Возможно, это живая сила, которую вот только-только подвозили для какого-то усиления или ротации,
– подчеркнул Андрей Крамаров.
Он подчеркнул, что россияне часто производят свои ротации, начиная с накопления войск в одном месте. Второе попадание, вероятно, было именно по технике врага.
"Ведь там было меньше скорых. Слышали что-то похожее на детонирование боекомплекта. Учитывая эти факты, можем говорить, что планировалось усиление или проведение ротационных действий", – объяснил военный эксперт.
Новости из Мелитополя
- Мелитополь – один из крупнейших украинских городов, оккупированных Россией после 24 февраля 2022 года, расположен в Запорожской области. Российские войска вошли в Мелитополь 26 февраля, а полностью оккупировали его 1 марта.
- За год полномасштабной войны взрывы в городе стали уже привычным явлением. Например, 3 апреля здесь взорвался автомобиль, в результате чего погиб коллаборант Максим Зубарев.
- За день до того "хлопок" пришел в локомотивное депо. В этом месте он был уже третий раз за неделю.