По предварительным данным, есть один пострадавший. На место уже выехали медики и полиция.
Обратите внимание В Мелитополе прогремели взрывы: горячий "хлопок" произошел в депо
В Мелитополе взорвался автомобиль предателя
Как рассказал мэр города Иван Федоров, в Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Местные жители сообщают, что взрыв машины произошел на проспекте Богдана Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые.
У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем,
– добавил городской голова.
Оккупационные СМИ пишут, что при взрыве автомобиля в Мелитополе один человек пострадал – ему оказывается медицинская помощь.
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- Во временно оккупированном Мелитополе утром 2 апреля прогремели взрывы. Громкий "хлопок" произошел на территории депо.
- Позже Иван Федоров сообщил, что все 6 взрывов прогремели на территории мелитопольского депо. Там враг разместил ремонтную базу военной техники, хранилища топлива и часть боеприпасов.
- 29 марта "хлопок" в очередной раз посетил Мелитополь, в том числе взрывы слышали возле аэродрома. В городе раздалось несколько взрывов.
- 28 марта "хлопок" произошел вблизи оккупированного Мелитополя. Взрывы прогремели на электрической подстанции.
- Кроме этого, 27 марта в Мелитополе к оккупантам пришел "хлопок". В результате взрывов пострадали десятки российских террористов. Поэтому российским захватчикам пришлось выбегать на улицу в нижнем белье.
- По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая "администрация" вражеской спецслужбы "МГБ". Там было общежитие, где проживали российские террористы, а также офисное помещение, где проходило службу непосредственное руководство так называемого "МГБ".