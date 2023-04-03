По предварительным данным, есть один пострадавший. На место уже выехали медики и полиция.

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В Мелитополе взорвался автомобиль предателя

Как рассказал мэр города Иван Федоров, в Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Местные жители сообщают, что взрыв машины произошел на проспекте Богдана Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые.

У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем,

– добавил городской голова.

Оккупационные СМИ пишут, что при взрыве автомобиля в Мелитополе один человек пострадал – ему оказывается медицинская помощь.

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