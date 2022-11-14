Зубарев ликвидирован таким же образом, что и Стремоусов – в кабине автомобиля. В сообщении, опубликованном на его странице в фейсбуке традиционно обвиняют вымышленных "нацистов".

Кстати Стремоусов таки доехал в Крым: коллаборанта спешно хоронят со скрытым лицом

Какую должность занимал коллаборант в Запорожской области

Коллаборант был "руководителем" так называемой военной администрации поселка Акимовка Запорожской области. О ликвидированном гауляйтере также известно, что до полномасштабной войны он являлся членом местной организации компартии в Мелитополе.

В 2014 году Зубарев активно продвигал идею "русской весны" в Мелитополе вместе с другой участницей антимайдана Екатериной Уманец, недавно вернувшейся в Мелитополь.

В мае 2015-го он был задержан с поличным при вымогательстве денежного вознаграждения за отзыв проекта решения, поданного им как депутатом горсовета, о требовании отставки бывшего мэра Мелитополя Сергея Минько. С Минько Зубарев требовал 10 тысяч долларов, впоследствии "скинув" сумму на пару тысяч.

Смерть коллаборанта подтвердили на его странице / Фото скриншот из фейсбука Зубарева

В Запорожской области коллаборант Зубарев присоединился к молодой и перспективной команде Стремоусова,

– пошутил активист Сергей Стерненко.

Обратите внимание! Поселок Акимовка с марта 2022 года находится под российской оккупацией. Был проведен псевдо-референдум о присоединении этой территории к Российской Федерации. Населенный пункт расположен на дороге, соединяющей этот оккупированный город с Крымским полуостровом.

Смерть Стремоусова: что известно

Пропагандисты 9 ноября сообщили, что Стремоусов попал в ДТП и якобы "погиб". Пророссийские СМИ отмечают, что виновником ДТП, вероятно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. В то же время, советник главы ОП Алексей Арестович связывает смерть предателя с работой российских спецслужб.

В российских СМИ уже появились первые кадры с места аварии, в которой мог "погибнуть" Стремоусов.

11 ноября прошло отпевание гауляйтера Стремоусова в оккупированном Симферополе в кафедральном соборе. Гроб Стремоусова был открыт, однако лицо гауляйтера прикрыли вуалью.

Больше об этом – кадры с места ДТП, где якобы погиб "Стремоусов: смотрите видео