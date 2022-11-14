Зубарєва ліквідовано у той же спосіб, що й Стрємоусова – у кабіні автомобіля. У дописі, який опублікували на його сторінці у фейсбуці традиційно звинуваючуть видуманих "нацистів".
До речі Стрємоусов таки доїхав у Крим: колаборанта поспіхом ховають з прихованим обличчям
Яку посаду обіймав колаборант у Запорізькій області
Колаборант був "очільником" так званої військової адміністрації селища Якимівка Запорізької області. Про ліквідованого гауляйтера також відомо, що до повномашстабної війни він був членом місцевої організації компартії в Мелітополі.
У 2014 році Зубарєв активно просував ідею "руської весни" у Мелітополі разом з іншою учасницею антимайдану Катериною Уманець, яка нещодавно повернулася до Мелітополя.
У травні 2015-го він був затриманий на гарячому при вимаганні грошової винагороди за відкликання проєкту рішення, поданого ним як депутатом міськради, про вимогу відставки колишнього мера Мелітополя Сергія Мінька. З Мінька Зубарєв вимагав 10 тисяч доларів, згодом "скинувши" суму на пару тисяч.
Смерть колаборанта підтвердили на його сторінці / Фото скриншот з фейсбуку Зубарєва
У Запорізькій області колаборант Зубарєв долучився до молодої та перспективної команди Стрємоусова,
– пожартував активіст Сергій Стерненко.
Смерть Стрємоусова: що відомо
- Пропагандисти 9 листопада повідомили, що Стрємоусов потрапив у ДТП і нібито він "загинув". Проросійські ЗМІ зазначають, що винуватцем ДТП, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена. Водночас радник глави ОП Олексій Арестович пов'язує смерть зрадника з роботою російських спецслужб.
- У російських ЗМІ вже з'явилися перші кадри із місця аварії, в якій міг "загинути" Стрємоусов.
- 11 листопада відбулось відспівування гауляйтера Стрємоусова в окупованому Сімферополі в кафедральному соборі. Труна Стрємоусова була відкрита, однак обличчя гауляйтера прикрили вуаллю.
Більше про це – кадри з місця ДТП, де нібито "загинув" Стрємоусов: дивіться відео