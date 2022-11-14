Зубарєва ліквідовано у той же спосіб, що й Стрємоусова – у кабіні автомобіля. У дописі, який опублікували на його сторінці у фейсбуці традиційно звинуваючуть видуманих "нацистів".

До речі Стрємоусов таки доїхав у Крим: колаборанта поспіхом ховають з прихованим обличчям

Яку посаду обіймав колаборант у Запорізькій області

Колаборант був "очільником" так званої військової адміністрації селища Якимівка Запорізької області. Про ліквідованого гауляйтера також відомо, що до повномашстабної війни він був членом місцевої організації компартії в Мелітополі.

У 2014 році Зубарєв активно просував ідею "руської весни" у Мелітополі разом з іншою учасницею антимайдану Катериною Уманець, яка нещодавно повернулася до Мелітополя.

У травні 2015-го він був затриманий на гарячому при вимаганні грошової винагороди за відкликання проєкту рішення, поданого ним як депутатом міськради, про вимогу відставки колишнього мера Мелітополя Сергія Мінька. З Мінька Зубарєв вимагав 10 тисяч доларів, згодом "скинувши" суму на пару тисяч.

Смерть колаборанта підтвердили на його сторінці / Фото скриншот з фейсбуку Зубарєва

У Запорізькій області колаборант Зубарєв долучився до молодої та перспективної команди Стрємоусова,

– пожартував активіст Сергій Стерненко.

Зверніть увагу! Селище Якимівка з березня 2022 року знаходиться під російською окупацією. Було проведено псевдо-референдум про приєднання цієї території до Російської Федерації. Населений пункт розташований на дорозі, яка з'єднує це окуповане місто з Кримським півостровом.

Смерть Стрємоусова: що відомо

Пропагандисти 9 листопада повідомили, що Стрємоусов потрапив у ДТП і нібито він "загинув". Проросійські ЗМІ зазначають, що винуватцем ДТП, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена. Водночас радник глави ОП Олексій Арестович пов'язує смерть зрадника з роботою російських спецслужб.

У російських ЗМІ вже з'явилися перші кадри із місця аварії, в якій міг "загинути" Стрємоусов.

11 листопада відбулось відспівування гауляйтера Стрємоусова в окупованому Сімферополі в кафедральному соборі. Труна Стрємоусова була відкрита, однак обличчя гауляйтера прикрили вуаллю.

Більше про це – кадри з місця ДТП, де нібито "загинув" Стрємоусов: дивіться відео