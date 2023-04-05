Про деталі інциденту в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров і мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

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Деталі вибуху від мера

Мер міста розповів, що вибух прогримів о 8:20 ранку в північній частині Мелітополя. Це саме той район, де найчастіше трапляються схожі інциденти, адже там розташовані окуповані український військовий аеродром і локомотивне депо.

Наразі повною інформацією не володіємо, тому дещо пізніше прокоментуємо. Та наше місцеве населення бачило там чергове скупчення техніки росіян,

– заявив Іван Федоров.

За останні дні в селищі Веселому на півночі від Мелітополя спостерігається величезна концентрація російських військ і техніки. Тому мер переконаний, що ворог точно зазнав чергових втрат внаслідок вибуху.

"Ми розуміємо, що їхня вогнева міць постраждала, але дещо пізніше будемо володіти більш детальною інформацією", – розповів очільник міста.

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На місце вибуху масово з'їхалися швидкі

Посилаючись на слова очевидців, військовий експерт Андрій Крамаров розповів, що перше влучання було в значне скупчення живої сили ворога. Одразу ж туди направили ледь не всі карети швидкої допомоги, що є в місті.

Кажуть, що бачили багато поранених. Можливо, це жива сила, яку ось тільки-тільки підвозили для якогось підсилення чи ротації,

– підкреслив Андрій Крамаров.

Він підкреслив, що росіяни часто здійснюють свої ротації, починаючи з накопичення військ в одному місці. Натомість друге влучання, імовірно, було саме по техніці ворога.

"Адже там було менше швидких. Чули щось схоже на детонування боєкомплекту. Зважаючи на ці факти, можемо казати, що планувалося підсилення або проведення ротаційних дій", – пояснив військовий експерт.

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