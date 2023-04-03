В понедельник, 3 апреля, стало известно, что главу оккупационной администрации поселка Акимовка Мелитопольского района Максима Зубарева госпитализировали из-за подрыв неизвестными его автомобиля. Впоследствии Иван Федоров в эфире национального телемарафона отметил, что он был очень одиозной персоной, – информирует 24 Канал.

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Почему Зубарев стал на сторону врага

По словам мэра Мелитополя, еще в 2014 году было ясно, что Зубарев очень сомнительная фигура, ведь он был членом коммунистической партии. Важно, что в том же году его отправили за решетку из-за коррупции.

Что касается персона Максима Зубарева – это такая одиозная персона для нашего, к сожалению, пока оккупированного города (Мелитополя – 24 Канал). Он в 2014 году был еще депутатом Мелитопольского городского совета от коммунистической партии, что является знаковым. Но в том же году он был заключен за взяточничество,

– сказал Федоров.

Кроме того, он отметил, что судебный процесс по Зубареву продолжался вплоть до 2022 года – пока не началась широкомасштабная война. Тогда бывший коммунист не придумал ничего лучше, чем стать на сторону врага и возглавить акимовскую враждебную оккупационную власть. Очевидно, чтобы выйти на свободу.

Есть также любопытный факт. В ноябре 2022 года была сломана его страница в фейсбуке и там был написан его некролог. Так что в ноябре уже что-то происходило, он продолжал работать и нести пропаганду в массы, но сегодня что-то произошло,

– отметил мэр Мелитополя.

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