Мер Іван Федоров повідомив у ефірі телемарафону, що у колаборантів паніка наростає. За словами міського голови, останні два тижні – надто пекельні для ворогів.

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Які наслідки вибухів для Зубарєва

Лише останнє – це понеділок, коли один із колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї автівки й залишився без руки, без ноги й в цілому такий недієздатний,

– розповів Федоров про Зубарєва.

Варто зауважити, що "бавовна" до зрадника Зубарєва навідалась 3 квітня. Тоді так званого "голову" окупаційної адміністрації селища Якимівка Мелітопольського району доправили в лікарню.

Іван Федоров розповідав, що Зубарєв – персона одіозна. Адже він ще у 2014 році був депутатом Мелітопольської міської ради від комуністичної партії. Однак у той же рік його ув'язнили за хабарництво. За словами міського голови міста:

судовий процес щодо Зубарєва тривав до 2022 року, поки не почалась повномасштабна війна;

тоді колаборант перейшов на сторону ворога та став "главою" окупаційної адміністрації селища Якимівка.

Окрім того, Федоров розповів, що ще у листопаді 2022 року зламали його сторінку в фейсбуці й там був його некролог: "Тож у листопаді вже щось відбувалось, він продовжував працювати та нести пропаганду в маси, але сьогодні (мовиться про 3 квітня – 24 Канал) щось сталося".

"Бавовна" в Мелітополі: коротко