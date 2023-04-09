В результате попадания один дом частично разрушился. В соседних домах взрывной волной снесло окна и кровлю.

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Вражеские ракеты убили гражданских

В результате атаки дом, в который попал вражеский снаряд, загорелся. Известно, что на месте происшествия погибли 2 человека: 50-летний отец и его 11-летняя дочь.

Также из-под завалов спасатели вытащили 46-летнюю мать, переданную врачам скорой. К счастью, старшая дочь супругов на момент прилета находилась в гостях.

Напомним, что воздушная тревога в Запорожье завыла примерно в 2:00. Сразу после этого местные телеграм-каналы сообщили, что слышали мощные взрывы.

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По состоянию на 8.00 поиск пострадавших и аварийно-спасательные работы завершены.

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки / Фото ГСЧС Запорожья

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что улица, где произошел прилет, отключена от газа и электричества. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки.

В результате попадания погибли 2 мирных жителя / Фото с телеграммы Куртева

Трагедию в Запорожье прокомментировал руководитель ОП Андрей Ермак.

"Россияне ночью ударили ракетами по частному сектору Запорожья. Погибла 11-летняя девочка. Подлые животные", – говорится в сообщении.

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