Сирены в Херсонской области объявили о тревоге в 20:33, а уже почти через час, в 21:29, прозвучали и на Запорожье. Об этом сообщили, в частности, в телеграм-канале "Карта воздушных тревог", пишет 24 Канал.

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В Запорожье есть угроза прилетов вражеских БПЛА

О том, что на Юге Украины есть вероятность ракетного удара со стороны оккупантов, сообщили в 20:47. Спустя несколько минут жителей Запорожской области предупредили об угрозе атаки иранскими дронами-камикадзе, а вскоре объявили и воздушную тревогу.

В частности, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что над Мариупольским районом со стороны Азовского моря и в направлении Запорожья зафиксировали пролет "Шахида". Он был без "глушителя".

Летит громко и однозначно. Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге!

– написал он.

Около 21:45 украинцев успокоили отбоем авиационной угрозы с Юга. Однако угроза БПЛА для Запорожской области сохраняется до отбоя тревоги.

Взрывы в Херсонской области

Сообщения о взрывах в Херсонской области появились спустя почти час после объявления воздушной тревоги. Они прогремели в Херсонском районе области и в Бериславе.

После этого в 21:45 в области объявили об отбое воздушной тревоги.

Отметим, что информации о повреждениях инфраструктуры и, что важнее, о возможных пострадавших и жертвах не поступало.

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