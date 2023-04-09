Сирены в Херсонской области объявили о тревоге в 20:33, а уже почти через час, в 21:29, прозвучали и на Запорожье. Об этом сообщили, в частности, в телеграм-канале "Карта воздушных тревог", пишет 24 Канал.
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В Запорожье есть угроза прилетов вражеских БПЛА
О том, что на Юге Украины есть вероятность ракетного удара со стороны оккупантов, сообщили в 20:47. Спустя несколько минут жителей Запорожской области предупредили об угрозе атаки иранскими дронами-камикадзе, а вскоре объявили и воздушную тревогу.
В частности, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что над Мариупольским районом со стороны Азовского моря и в направлении Запорожья зафиксировали пролет "Шахида". Он был без "глушителя".
Летит громко и однозначно. Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге!
– написал он.
Около 21:45 украинцев успокоили отбоем авиационной угрозы с Юга. Однако угроза БПЛА для Запорожской области сохраняется до отбоя тревоги.
Взрывы в Херсонской области
Сообщения о взрывах в Херсонской области появились спустя почти час после объявления воздушной тревоги. Они прогремели в Херсонском районе области и в Бериславе.
После этого в 21:45 в области объявили об отбое воздушной тревоги.
Отметим, что информации о повреждениях инфраструктуры и, что важнее, о возможных пострадавших и жертвах не поступало.
Ракетный обстрел Запорожья 9 апреля: коротко
- Это не первая угроза с неба в Запорожской области за сутки. Еще ночью 9 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по жилому сектору Запорожья. К сожалению, в результате были пострадавшие и погибшие.
- Так, погиб 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь. Также из-под завалов дома спасатели достали 46-летнюю мать, которую госпитализировали.
- Из-за попадания произошли разрушения и пожар в одном из домов, а взрывная волна повредила соседние дома. В общей сложности получили повреждения 33 частных дома.