По состоянию на 21:00 4 апреля 2023 года воздушная тревога в Луганской области продолжается, сообщает 24 Канал. За время полномасштабного вторжения об угрозе атаки в регионе объявлялось дважды.

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Воздушные тревоги в Луганской области

За время полномасштабного вторжения в Луганской области зафиксировано только 2 сигнала воздушных тревог. Первый – с 24 по 28 марта 2022 года, продолжительностью 3 суток, 15 часов и 53 минуты.

Второй раз воздушную тревогу объявили 4 апреля 2022 года в 19:45. Из-за активных боевых действий и захвата большей части области сообщений об отбое тревоги не было.



Объявления о воздушной тревоге / Скриншот

По количеству объявлений воздушных тревог Луганщина является последней среди областей Украины, однако по продолжительности – первая.

За более чем год полномасштабной войны россиянам удалось почти полностью захватить Луганскую область, однако украинские войска уже отбили ряд населенных пунктов на западе области.

Из-за активных боевых действий ряд населенных пунктов уничтожен. В частности, враг разрушил Попасную, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Сейчас продолжаются активные бои на участке Кременная – Сватово. Украинские воины делают все для того, чтобы все оккупированные территории вернулись под контроль Украины как можно скорее.