О важных событиях, которые произошли на фронте и международной арене в этот день – читайте в материале 24 Канала.

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06:12 За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на: Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях. Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизма каждого воина, за прошедшие сутки было отбито 69 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

05:26 Во время ночной атаки Одессы в сторону области враг совершил до 17 пусков беспилотных летательных аппаратов типа "Шахид". Из них удалось сбить 14 человек.

04:30 Политолог Николай Давидюк предположил, что велика вероятность того, что 2023 год станет началом смены власти в России и ее ядерного разоружения. Значительно на этот процесс могут повлиять выборы, которые в стране-агрессоре запланированы на 2024 год.

02:18 Российские военные атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахид" ночью. По имеющимся данным, нашим силам ПВО удалось сбить воздушные цели врага. 01:19 В Одессе раздалось сразу несколько взрывов. Они прозвучали с интервалом в несколько минут. Во время этого в городе и области не было воздушной тревоги.

00:09 В Россию вечером 3 апреля снова пришел "хлопок". Мощные взрывы слышали в Брянской области. Россияне сразу начали жаловаться на беспилотники и обвинять в атаке Украину.