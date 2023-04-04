Про важливі події, які відбулись цього дня на фронті та міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:12 Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на: Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

05:26 Під час нічної атаки Одеси у бік області ворог здійснив до 17 пусків безпілотних літальних апаратів типу "Шахід". З них вдалося збити 14.

04:30 Політолог Микола Давидюк припустив, що є велика ймовірність того, що 2023 рік стане початком зміни влади в Росії та її ядерного роззброєння. Значним чином на цей процес можуть вплинути вибори, які у країні-агресорці заплановані на 2024 рік.

02:18 Російські військові атакували Одещину дронами-камікадзе "Шахід" уночі. За наявними даними, нашим силам ППО вдалося збити повітряні цілі ворога. 01:19 В Одесі пролунало відразу кілька вибухів. Вони пролунали з інтервалом у кілька хвилин. Під час цього в місті й області не було повітряної тривоги.

00:09 До Росії ввечері 3 квітня знову завітала "бавовна". Потужні вибухи чули у Брянській області. Росіяни одразу ж почали скаржитися на безпілотники та звинувачувати в атаці Україну.