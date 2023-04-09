К счастью, женщину удалось спасти. В настоящее время ее госпитализировали в больницу.

К теме Оккупанты ударили ракетами по частному сектору в Запорожье: погиб отец с 11-летней дочерью

Как спасатели доставали из-под завалов женщину в Запорожье

В результате ракетного удара по Запорожью уничтожен частный дом – погибли два человека, из них – 11-летняя девочка.

Глава ГСЧС Сергей Крук обнародовал видео, на котором можно увидеть, как спасателям удалось спасти из-под завалов женщину. Сейчас она направлена в медицинское учреждение.

Спасатели достали женщину из-под завалов: смотрите видео

Правоохранители рассказали, что из-под завалов спасатели достали 46-летнюю женщину – она находится в тяжелом состоянии.

Кстати, Крук подчеркнул, что поисково-спасательные работы уже завершены.

Ночной обстрел Запорожья: все, что известно

9 апреля оккупанты ударили двумя ракетами С-300 по жилому сектору Запорожья. В результате попаданий в одном из частных домов погибли ребенок и его отец, мать получила тяжелые ранения.

Первый ракетный удар произошел в 01:47, менее чем через минуту неподалеку ударила еще одна ракета.

Попадания повлекли за собой разрушение и пожар в одном из домов, взрывной волной повреждены близлежащие дома.

Во время поисково-спасательных работ были обнаружены тела погибших 50-летнего мужчины и его 11-летней дочери. Из-под завалов спасатели достали 46-летнюю мать. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована.

Последствия прилета в Запорожье / фото полиции